В Україну йде похолодання та сніг: прогноз погоди на вихідні

Погода 12 лютого

Завтра вранці Україну накриє нестабільний атмосферний фронт, який принесе з собою дощі. Вдень мокрий сніг пройде тільки в східних областях. При цьому опади супроводжуватимуться вітром з поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря встановиться в межах + 2... + 5 градусів. На сході, а також у Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів покажуть від -2 до +2 градусів. Вночі у всіх регіонах значно похолодає. Температура опуститься до 2-9 градусів морозу.

Погода 13 лютого

У неділю в Україні буде сонячна погода, дощів не передбачається. Однак температура повітря залишиться на тому ж рівні - максимально до +5 градусів.

За словами синоптика, вітер 13 лютого вщухне, а українці зможуть насолодитися сонцем.

Діденко додала, що у Києві на вихідних буде прохолодно, прогнозується мокрий сніг. Проте вже 14 лютого в столиці очікується тепло і сонце.