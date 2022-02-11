RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну йде похолодання та сніг: прогноз погоди на вихідні

Автор: РБК-Україна

На майбутніх вихідних, 12 і 13 лютого, в Україні трохи похолодає. При цьому в деяких регіонах очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Украіна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

Погода 12 лютого

Завтра вранці Україну накриє нестабільний атмосферний фронт, який принесе з собою дощі. Вдень мокрий сніг пройде тільки в східних областях. При цьому опади супроводжуватимуться вітром з поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря встановиться в межах + 2... + 5 градусів. На сході, а також у Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів покажуть від -2 до +2 градусів. Вночі у всіх регіонах значно похолодає. Температура опуститься до 2-9 градусів морозу.

Погода 13 лютого

У неділю в Україні буде сонячна погода, дощів не передбачається. Однак температура повітря залишиться на тому ж рівні - максимально до +5 градусів.

За словами синоптика, вітер 13 лютого вщухне, а українці зможуть насолодитися сонцем.

Діденко додала, що у Києві на вихідних буде прохолодно, прогнозується мокрий сніг. Проте вже 14 лютого в столиці очікується тепло і сонце.

Як повідомляло РБК-Україна, у Карпатах рятувальники оголосили штормове попередження через погіршення видимості.

У той же час на заході країни існує загроза підтоплення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр