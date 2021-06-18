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Зі зброєю та спецтехнікою: прикордонники та силовики провели спільні навчання

Автор: Марія Кучерявець

У Волинській області прикордонники та нацгвардійці взяли участь у спільних тактико-спеціальних навчаннях. Заходи проводились в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням зброї та спеціальної техніки.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Відомо, що основна увага під час навчань зосереджувалася на відпрацюванні злагодженості підрозділів під час спільних дій з охорони кордону за різних обставин.

За інформацією прес-центру, прикордонники та нацгвардійці вчилися разом локалізовувати нестандартні ситуації на кордоні та здійснювати пошук правопорушників.

Як зазначили у відомстві, під час навчань підрозділи Держприкордонслужби та Нацгвардії продемонстрували високий рівень готовності до спільного виконання поставлених завдань.

Фото: прикордонники і силовики проводять спільні навчання (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, що штаб Антитерористичного центру при СБУ провів масштабні навчання на військових об'єктах Миколаївської області.

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