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Зброя для України: Подоляк назвав ключ до подолання продовольчої кризи у світі

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Розпочавши повномасштабну війну проти України Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу. Щоб подолати цю кризу, спричинену країною-агресором, нашій державі необхідно надати необхідну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Потрібно розуміти причинно-наслідкові зв’язки глобальних процесів. Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу, розв'язавши війну в Україні. Єдиний вихід, щоб відновити порядок, - допомогти Україні перемогти. Зброя для України сьогодні - ключ до продовольчої безпеки світу", - написав він.

Нагадаємо, РФ після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити до інших країн і вже з'являються відповідні супутникові знімки, які вказують на це.

Тим часом у Держдепі США закликали Росію припинити блокаду українських портів. Подальше блокування російськими військами може призвести до глобальної продовольчої кризи.

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