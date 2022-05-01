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Зброя Україні від Німеччини не спровокує Третю світову війну. Вона вже почалась, - Мельник

Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Постачання зброї Україні від Німеччини не може спровокувати Третю світову війну. Оскільки вона вже почалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю Bild.

"Світова війна вже почалася. Напад Путіна на Україну зачіпає всіх, включно з німцями, хоча ще не у військовому плані. Усім має бути зрозуміло: Путін хоче нового імперіалістичного світового порядку з меншим НАТО, до якого більше не належать Польща, Чехія та Словенія. Путін веде цю війну на знищення проти всього Заходу, проти нашої системи цінностей", - зазначив Мельник.

Він вважає страх стати учасником війни, постачаючи зброю, повною нісенітницею.

"Для Путіна Німеччина вже давно є стороною війни. Кожен, хто хоче запобігти ескалації їхньої війни, повинен допомогти нам зараз поставити Путіна на його місце. Перемога Росії в Україні була б найгіршим, що могло статися з Німеччиною", - резюмував посол.

Зазначимо, канцлер ФРН Олаф Шольц відреагував на критику Німеччини за брак лідерства в питанні постачання важкого озброєння Україні для протистояння РФ у війні, заявивши, він прагне бути обережним, а не робити все поспіхом.

Нагадаємо, німецький Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України.

Додамо, раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Україні зенітні установки ближче до літа.

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ГерманияАндрей МельникВійськова допомогаВійна Росії проти України