Зброя окупантів в надійних руках. ЗСУ показали, як "модернізували" ракетницю від Ка-52

Українські військові "модернізували" ракети із російського Ка-52. Тепер вони б'ють по окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео , опубліковане на сторінці Міністерства оборони у Twitter.

"Тепер російська зброя справді в надійних руках. ЗСУ встановили на свою машину реактивну установку зі збитого російського Ка-52 і використовують її проти окупантів", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони подякували волонтерам за Mitsubishi L200.

"Але ми все ще чекаємо на HIMARS і M270", - нагадали у відомстві.