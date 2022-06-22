Зброя окупантів в надійних руках. ЗСУ показали, як "модернізували" ракетницю від Ка-52

Українські військові "модернізували" ракети із російського Ка-52. Тепер вони б'ють по окупантах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане на сторінці Міністерства оборони у Twitter.
"Тепер російська зброя справді в надійних руках. ЗСУ встановили на свою машину реактивну установку зі збитого російського Ка-52 і використовують її проти окупантів", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони подякували волонтерам за Mitsubishi L200.
"Але ми все ще чекаємо на HIMARS і M270", - нагадали у відомстві.
Раніше стало відомо, що українські військові успішно знищують російську живу силу Луганського напрямку. ЗСУ вдалося ліквідувати певну кількість окупантів одразу у трьох точках регіону.
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