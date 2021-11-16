Зброя для біженців та "ударне угруповання" військ на кордоні: Лукашенко зробив нові заяви

Він провів нараду з приводу ситуації на державному кордоні Білорусі. За його словами, на кордонах сусідів, насамперед Польщі, знаходяться не тільки прикордонники.

"Там нарощується ударне угруповання військ - до 20 тисяч особового складу з авіацією і бронетехнікою. Все це робиться під виглядом захисту Європейського Союзу від вторгнення біженців з країн, які розбомбила і розграбувала західна коаліція на чолі з США", - сказав він.

За словами Лукашенка, є дані про спроби передати зброю біженцям на кордоні з Польщею.

"Я знаю, що спроби доставки зброї у стихійний мігрантський табір вже були. Як і провокації, які можуть призвести до силового конфлікту. Цього допустити ні в якому разі не можна", - заявив він.

Він також розповів, що поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і озвучив пропозицію щодо розв'язки міграційної кризи. Лукашенко заявив, що у нього має відбутися ще одна телефонна розмова з Меркель.