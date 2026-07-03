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В Европе смирились, что Ормуз станет платным, - Bloomberg

16:40 03.07.2026 Пт
3 мин
Готова ли Европа платить Ирану и Оману за пользование Ормузским проливом?
aimg Елена Бджола
В Европе смирились, что Ормуз станет платным, - Bloomberg Фото: танкеры в Ормузском проливе (Getty Images)
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В Европе смирились с тем, что прохождение танкерами Ормузского пролива уже не будет бесплатным: вопрос только в цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европа готовится платить за прохождение кораблей по Ормузскому проливу

По словам источников, ряд ведущих европейских государств соглашается с тем, что суда в Ормузском проливе будут платить сборы Ирану и Оману.

Два анонимных участника дискуссии поддерживают перспективу введения любой платы за услуги в Ормузе. Они отметили, что некоторые представители арабских стран Персидского залива думают так же, хотя это не официальная позиция их правительств.

Хотя непонятно, какие виды и размеры сборов любая страна была бы готова платить.

США обещают бесплатный Ормузский пролив

Между тем США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн продолжают настаивать на том, что неприемлемы какие-либо сборы за пользование этим водным путем.

Они опасаются, что существует риск создания прецедента для других стран – брать плату за водные пути.

Оман же предупреждает союзников, что суда в Ормузе могут быть обязаны платить.

Европа обратилась к Ирану и Оману

Как сообщают источники, страны Европы приняли мнение о дополнительных расходах. Однако призвали иранских и оманских чиновников не дискриминировать суда по признаку гражданства.

Великобритания и Франция, к примеру, настаивают на создании международной морской коалиции для помощи в разминировании Ормузского пролива. Однако ее развертывание будет зависеть от успеха мирных переговоров между США и Ираном.

Транзитные маршруты через Ормузский пролив

Иран и ключевая западная военно-морская группировка уже предложили по одному коридору.

Правительство Бахрейна объявило, что даже не намекало на сборы или пошлины с судов, следующих через пролив.

По словам одного из источников, Оман изучает Малакский пролив в Азии как потенциальную модель, которая удовлетворит Иран и остальной мир. Но подобное решение должны принять все государства Персидского залива. Неизвестно, согласится ли это Иран.

Индонезия, Малайзия и Сингапур взимают плату с судов за любые необходимые навигационные и охранные услуги в этом проливе.

Блокада Ормузского пролива Ираном

Напомним, Исламская Республика фактически перекрыла этот водный путь в конце февраля в начале бомбардировок США и Израиля. Позже Вашингтон заблокировал суда, не допускавшие их в иранские порты.

Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и дефицит других товаров. С начала войны Иран требовал определенного контроля за движением судов через пролив.

США и Иран на прошлой неделе собирались вместе, чтобы урегулировать кризис по судоходству в Ормузском проливе.

28 июня военные США ударили по иранским целям в районе Ормузского пролива. Это был ответ на атаку Ирана против коммерческого танкера утром 27 июня.

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