В Орловской области РФ сообщили об атаке БПЛА и взрыве с пожаром на нефтебазе

Возгорание произошло на территории орловской нефтебазы, где, по предварительной информации, загорелись резервуары с топливом.

Как рассказывали жители Орла, перед взрывом они слышали звук, характерный для пролета беспилотника.

Позже представители МЧС заявили, что резервуар с топливом в Орле уже был потушен.

Предварительно, полыхал резервуар компании "Орелнефтепродукт" на Семинарской улице города.

Позже на ситуацию отреагировал губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков. Он рассказал, что около 3:50 по местному времени на территории города Орла "произошло падение беспилотного летательного аппарата".

"Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем", - написал чиновник в своем Telegram.

Он также добавил, что по предварительным данным - пострадавших нет.

Взрывы и "атаки дронов" в РФ

Отметим, что в последние месяцы в разных областях РФ почти ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о различных налетах беспилотников.

Так, например, этой ночью дважды сообщалось о якобы атаке БПЛА на Москву, и работе ПВО в Подмосковье, где один из дронов был сбит в районе Домодедово.

Перед этим, 16 сентября, в Минобороны РФ заявили о ночном налете беспилотников и работе систем противовоздушной обороны в Тверской и Калужской областях, где якобы были сбиты два дрона.

14 сентября о подобной ситуации рассказывали в российской Брянской области. Перед этим на атаку БПЛА жаловались в Курской области в городе Рыльск, а происходило это 11 сентября.

За день до этого дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России, и произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.