В ОРЛО дезертир вбив двох бойовиків та влаштував перестрілку

В окупованій Любимівці в Луганській області дезертира з так званої "ЛНР" тричі намагалися затримати силовики. Під час першої спроби дезертир вбив двох проросійських бойовиків.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Минулого четверга, 28 червня, так звані "міліціонери" влаштували полювання на екс-бойовика, який дезертирував з військових формувань російсько-окупаційних сил. Під час першої спроби дезертир застрелив двох бойовиків, після чого намагався сховати їхні тіла.

Після цього, для затримання колишнього "ополченця" окупанти відправили силовиків так званого "Беркуту", однак дезертир застосував проти них гранатомети та ручні гранати. Затримати "ополченця" вдалося лише з третьої спроби, оскільки у нього закінчилися боєприпаси.

"Жертвами "ополченця", які були в складі першої групи "МВС ЛНР" стали Біккінін Руслан Рушанович, 22.09.1979 р.н., та Чумаков Сергій Сергійович, 20.09.1984 р.н. Обидва присутні в БД "Миротворець", - розповіли у штабі.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі окупаційні сили поранили одного українського військовго.