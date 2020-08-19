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На органи влади готуються масштабні кібератаки до Дня незалежності, - РНБО

Україна, Середа 19 серпня 2020 18:16
На органи влади готуються масштабні кібератаки до Дня незалежності, - РНБО
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Повідомляють про активізацію угруповання, за якою стоять спецслужби РФ

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони (НКЦК РНБО) виявив ознаки підготовки до масштабної кібератаки на органи державної влади напередодні Дня незалежності. Зокрема, активізувалося угруповання хакерів "Gamaredon", за яким стоять спецслужби Російської Федерації.

Про це повідомили в прес-службі РНБО.

"Фахівці НКЦК при РНБО України виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності в скомпрометованих системах", - йдеться в повідомленні.

Під час останніх спроб атак хакери використовували шкідливі вкладення, які імітують документи Служби безпеки України.

"Злочинці розсилають шкідливі документи по електронній пошті, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем і мереж державної установи", - додали в РНБО.

Як зазначили в РНБО, кібератаки спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня незалежності і під час підготовки до чергових місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ з британськими спецслужбами викрила міжнародну хакерське угруповання.

Також повідомлялося, що з початку року в Україні зафіксували близько 1 мільйона кібератак.

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