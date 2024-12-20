Организовал удар по журналистам Reuters в Краматорске: СБУ выявила причастного генерала РФ

Правоохранители напомнили, что атака на журналистов произошла 24 августа 2024 года.

В результате ракетного удара по отелю "Сапфир" погиб один из журналистов Reuters, пятеро его коллег получили ранения. Тогда также пострадали пять других гражданских лиц.

Следователи СБУ установили, что именно Алексей Ким, который занимает должность заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ, подписал директиву на огневое поражение отеля.

Отмечается, что преступление было совершено с участием подчиненного Киму подразделения ракетных войск.

Также в СБУ добавили, что целью атаки РФ было разрушение здания, в котором находились исключительно гражданские. Это является нарушением норм международного гуманитарного права, запрещающего атаки на объекты, которые не являются военными целями.

Таким образом, российский генерал-полковник получил подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 - ведение агрессивной войны;

ч. 2 ст. 438 - нарушение законов и обычаев войны.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжаются мероприятия, направленные на привлечение злоумышленника к ответственности.

"Каждый военный преступник РФ будет найден и наказан", - отметили в СБУ.

Напомним, недавно СБУ проводило мероприятия по безопасности в центре Киева.