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Организовал принудительную мобилизацию для РФ: "главе ДНР" грозит пожизненное заключение

Украина, Пятница 06 декабря 2024 17:50
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Организовал принудительную мобилизацию для РФ: "главе ДНР" грозит пожизненное заключение Фото: "главе ДНР" грозит пожизненное заключение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Так называемому "главе ДНР" грозит пожизненное заключение. Он перейдя на сторону Российской Федерации, организовал принудительную мобилизацию на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд очередной обвинительный акт в отношении так называемого "руководителя ДНР". На этот раз - по факту нарушения законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц.

Что известно о коллаборанте

По данным прокуратуры, 19 февраля 2022 года с целью ведения агрессивной войны против Украины "председатель ДНР" вступил в сговор с высшим политическим руководством РФ. Он объявил всеобщую мобилизацию на временно оккупированной территории Донецкой области.

Организовал принудительную мобилизацию для РФ: &quot;главе ДНР&quot; грозит пожизненное заключение

"Следуя указаниям Кремля, глава псевдогосударственного образования подписал ряд юридически ничтожных "указов". При этом ради увеличения численности оккупационных войск обвиняемый изменил предельный возраст призывников с 55 до 65 лет", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители объяснили, что благодаря указанным действиям участники незаконных вооруженных формирований в составе регулярной армии РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину.

Во исполнение "указа" главаря псевдореспублики подчинены ему сотрудники "военнокоматов" и командиры вражеских подразделений до сих пор запугивают граждан Украины уголовной ответственностью за отказ воевать.

Все эти действия являются грубым нарушением требований статей 4, 8, 51, 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, а также ст. 23 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907 года", - подчеркнули прокуроры.

Заметим, что в случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что 27 декабря 2023 года "председателя ДНР" Дениса Пушилина заочно осудили за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Ему было назначено наказание в виде 15 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и конфискацией имущества.

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