Организовал принудительную мобилизацию для РФ: "главе ДНР" грозит пожизненное заключение

Так называемому "главе ДНР" грозит пожизненное заключение. Он перейдя на сторону Российской Федерации, организовал принудительную мобилизацию на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд очередной обвинительный акт в отношении так называемого "руководителя ДНР". На этот раз - по факту нарушения законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц.

Что известно о коллаборанте

По данным прокуратуры, 19 февраля 2022 года с целью ведения агрессивной войны против Украины "председатель ДНР" вступил в сговор с высшим политическим руководством РФ. Он объявил всеобщую мобилизацию на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Следуя указаниям Кремля, глава псевдогосударственного образования подписал ряд юридически ничтожных "указов". При этом ради увеличения численности оккупационных войск обвиняемый изменил предельный возраст призывников с 55 до 65 лет", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители объяснили, что благодаря указанным действиям участники незаконных вооруженных формирований в составе регулярной армии РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину.

Во исполнение "указа" главаря псевдореспублики подчинены ему сотрудники "военнокоматов" и командиры вражеских подразделений до сих пор запугивают граждан Украины уголовной ответственностью за отказ воевать.

Все эти действия являются грубым нарушением требований статей 4, 8, 51, 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, а также ст. 23 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907 года", - подчеркнули прокуроры.