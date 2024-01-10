Организовывала "референдум" в Луганской области. Суд вынес приговор очередной предательнице
Суд вынес приговор предательнице, которая организовывала фейковый референдум на территории Луганской области. Следующие 5 лет она проведет за решеткой.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Что случилось
Срок заключения получила еще одна организатор российского псевдореферендума.
Ее задержали весной 2023 года во время поездки в Киев, где она планировала оформить социальные выплаты как внутренне перемещенное лицо с временно захваченной части востока Украины.
Предательница является жительницей Старобельска, которая после оккупации поддержала террористов и пошла с ними на сотрудничество. За это враг назначил женщину с матерью в состав местного оккупационного "избиркома".
"Там она входила в состав так называемых "мобильных групп", которые составляли списки потенциальных "избирателей" и контролировали их прибытие на "голосование" для создания видимости избирательного процесса. Также она фальсифицировала итоги фейкового плебисцита и удостоверяла это своей подписью в незаконных "протоколах" псевдореферендума", - пишет пресс-служба.
Решение суда
Суд признал предательницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- ч. 5 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.
"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей 5,5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.
Фото: Организовывала "референдум" в Луганской области. Суд вынес приговор очередной предательнице (t.me/SBUkr/)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области в это время задержали так называемую "замглавы избиркома РФ".
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