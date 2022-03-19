Організував вторгнення з Криму. Україна оголосила підозру російському генералу

Зазначимо, згідно з інформацією з відкритих джерел, командувачем 22-м армійським корпусом є генерал-майор Денис Лямін.

Українська прокуратура зазначає, що перед вторгненням в Херсонську область він доніс особовому складу необхідність війни, використовуючи наративи російської пропаганди.

"Російський генерал особисто закликав військовослужбовців зі зброєю в руках "захистити" народ так званих "ДНР/ЛНР", захопити і приєднати до Росії території Херсонської, Запорізької та Одеської областей як її нібито історичні території", - йдеться в повідомленні.

У нападі на Україну бере участь підпорядкована йому 126-та окрема розвідувальна бригада. Генералу загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.