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Організував вторгнення з Криму. Україна оголосила підозру російському генералу

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Київ, Субота 19 березня 2022 11:32
Організував вторгнення з Криму. Україна оголосила підозру російському генералу Фото: російський генерал Денис Лямін організував вторгнення з Криму (asiaplustj.info)
Автор: Артем Горовенко

Українська прокуратура оголосила командувачу 22-м армійським корпусом берегових військ Чорноморського флоту РФ про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України. За даними слідства, російський генерал організував вторгнення з окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Зазначимо, згідно з інформацією з відкритих джерел, командувачем 22-м армійським корпусом є генерал-майор Денис Лямін.

Українська прокуратура зазначає, що перед вторгненням в Херсонську область він доніс особовому складу необхідність війни, використовуючи наративи російської пропаганди.

"Російський генерал особисто закликав військовослужбовців зі зброєю в руках "захистити" народ так званих "ДНР/ЛНР", захопити і приєднати до Росії території Херсонської, Запорізької та Одеської областей як її нібито історичні території", - йдеться в повідомленні.

У нападі на Україну бере участь підпорядкована йому 126-та окрема розвідувальна бригада. Генералу загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська знищили командувача 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

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