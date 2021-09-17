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Організатори зимової Олімпіади - 2022 представили девіз змагань

Автор: Тіберій Юрик

Організатори зимових Олімпійських ігор - 2022 в Пекіні (Китай) представили офіційний девіз змагань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу оргкомітету.

Зазначається, що девіз Ігор - "Разом заради спільного майбутнього". В оргкомітеті повідомили, що слоган відображає спільне бажання всього світу працювати разом в ім'я майбутнього.

"Девіз ігор відображає прагнення людей долати труднощі. Це позиція та ініціативний план дій для спільної роботи в ім'я кращого майбутнього", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Всього буде розіграно 109 комплектів медалей.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Північну Корею від участі в зимових Олімпійських іграх-2022, які пройдуть в Пекіні.

Національний олімпійський комітет (НОК) КНДР дискваліфікований до кінця 2022 року за відмову відправити спортсменів на Олімпіаду в Токіо.

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ОлімпіадаПекин