Організатори постановки на алеї Небесної Сотні пояснили ідею виставки

"Один із заступників Кличка був присутній на численних нарадах, де обговорювалася творча концепція постановки і монтаж декорацій. На запити організаторів стосовно того, чи потрібні якісь дозвільні документи від міськвлади, було отримано відповідь - ні", - цитує видання коментар організаторів постанови.

Композиція являла собою зйомку "суб'єктивною камерою", яка мала перевести погляд глядачів від реконструкції до меморіалу, до реальних фотографій загиблих героїв і реальної бруківки, яка зберігає їх пам'ять, а Інститутську вулицю було обрано, щоб підкреслити іі значення для історичної пам’яті народу.

Так звані «радянські декорації» повинні були лише передати колорит відповідної епохи. Так, біля автоматів з газованою водою луна б "Червона рута", а у інтер’єрах типових радянських квартир українці раділи б проголошенню Незалежності у 1991 році та історичній перемозі київського "Динамо".