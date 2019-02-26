Організатори "Євробачення" прокоментували ситуацію з MARUV

НСТУ має найближчим часом оголосити учасника від України

В связи с ситуацией вокруг победителя национального отбора Евровидение-2019 MARUV украинский вещатель должен объявить участника песенного конкурса от Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Европейского вещательного союза.

В сообщении говорится, что каждый вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами. Соответственно после того, как с победительницей национального отбора MARUV не смогли заключить договор, Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна объявить исполнителя, который отправится на конкурс в Израиль.

В Европейском вещательном союзе отметили, что сообщат имя участника тогда, когда украинская сторона определится с исполнителем и подтвердит его участие.

Отметим, вчера стало известно, что MARUV не будет представлять Украину на конкурсе.

Напомним, на прошлой неделе MARUV победила в национальном отборе, получив максимальное количество голосов зрителей.

По словам артистки, отказ от концертов в России, который прописан в договоре с НОТУ, не был для нее принципиальным. Он также отметила, что основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые певица назвала "кабальными".