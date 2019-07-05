Організатор спецоперації в Княжичах став заступником начальника поліції Києва

Фото: Герман Приступа (shev.kyivcity.gov.ua)

Приступа організував спецоперацію в Княжичах у 2014 році, коли загинули п’ятеро поліцейських

Германа Приступу, який був одним із керівників спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року, коли загинули п’ятеро поліцейських, призначили новим заступником начальника київської поліції. Про це йдеться у рослідуванні "Слідство.info".

Зазначимо, що про призначення Приступи говориться на сайті поліції Києва.

Журналісти зазначають, що Приступа особисто розробляв план операції із затримання зловмисників у Княжичах. Також він приїжджав у Княжичі за день до перестрілки й разом з тодішнім начальником карного розшуку столиці Леонідом Курятою вмовляв місцевого бізнесмена облаштувати в його будинку засідку для грабіжників.

РБК-Україна писало, що 4 грудня 2016 в Княжичах київський кримінальний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію із затримання грабіжників. Під час операції на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, яке зреагувало на сигналізацію в одному з сусідніх будинків.

Після того поліцейські охорони затримали двох співробітників Управління оперативної служби ГУ столичної Нацполіції, які брали участь у спецоперації. Між ними почалася перестрілка, в результаті чого загинули п'ятеро поліцейських.

Нагадаємо, ГПУ завершила досудове розслідування перестрілки в Княжичах.