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Організатор спецоперації в Княжичах став заступником начальника поліції Києва

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 13:09
Організатор спецоперації в Княжичах став заступником начальника поліції Києва
Фото: Герман Приступа (shev.kyivcity.gov.ua)

Приступа організував спецоперацію в Княжичах у 2014 році, коли загинули п’ятеро поліцейських

Германа Приступу, який був одним із керівників спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року, коли загинули п’ятеро поліцейських, призначили новим заступником начальника київської поліції. Про це йдеться у рослідуванні "Слідство.info".

Зазначимо, що про призначення Приступи говориться на сайті поліції Києва.

Журналісти зазначають, що Приступа особисто розробляв план операції із затримання зловмисників у Княжичах. Також він приїжджав у Княжичі за день до перестрілки й разом з тодішнім начальником карного розшуку столиці Леонідом Курятою вмовляв місцевого бізнесмена облаштувати в його будинку засідку для грабіжників.

РБК-Україна писало, що 4 грудня 2016 в Княжичах київський кримінальний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію із затримання грабіжників. Під час операції на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, яке зреагувало на сигналізацію в одному з сусідніх будинків. 

Після того поліцейські охорони затримали двох співробітників Управління оперативної служби ГУ столичної Нацполіції, які брали участь у спецоперації. Між ними почалася перестрілка, в результаті чого загинули п'ятеро поліцейських.

Нагадаємо, ГПУ завершила досудове розслідування перестрілки в Княжичах.

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