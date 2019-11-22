Організатор замаху на Бабченка вийшов з колонії

Засуджений за організацію вбивства журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман вийшов на свободу. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що суд ще 10 днів тому задовольнив апеляцію захисту Германа, яка домагалася його звільнення за станом здоров'я. Журналістам Герман заявив, що планує в найближчі дні дати прес-конференцію.

Нагадаємо, 29 травня 2018 року знайомі і родичі Бабченка повідомили, що журналіста застрелили на вході в його київську квартиру. Також повідомлялося, що дружина Бабченка в цей час перебувала у ванній, а сам журналіст помер у машині швидкої допомоги.

Українська влада і міжнародне співтовариство встигли звинуватити Росію у вбивстві Бабченка, однак на наступний день голова СБУ Василь Грицак повідомив, що це була інсценізація. При цьому був арештований чоловік, підозрюваний в підготовці замаху.

Восени 2018 року підозрюваного в організації злочину Бориса Германа засудили до 4,5 років позбавлення волі. В СБУ відзначили, що він пішов на угоду зі слідством і повністю визнав провину.