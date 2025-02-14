Аренда квартир дорожает: в каких областях Украины самое дорогое жилье

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область - 11 769 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость выросла на 1,2% до 10 571 гривны.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 2,8% до 10 164 гривен.

В Киеве аренда стабильна - 9 631 гривны. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 623 гривны) и Николаевской (3 908 гривен) областях.

Цены на жилье

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7 203 гривны. За год аренда подорожала на 9,3% при общей инфляции в 12,0%.

За 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен. На первое место вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2%. В начале 2024 года на первое место снова вышла Львовская область, однако затем снова опустилась на второе место.

Как сообщало РБК-Украина, в 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

Ситуация на рынке

По данным отчета НБУ за декабрь 2024 года, ценовые условия рынка недвижимости даже благоприятнее довоенных. Однако военные риски изменили правила игры: население не готово инвестировать средства в приобретение жилья на таких условиях, как раньше.

По данным НБУ, в последние полгода аренда дорожала соразмерно со стоимостью жилья. Поэтому "цена к аренде" в Киеве осталась на уровне 10х. Это близко к долгосрочному среднему уровню и означает, что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде.