В ОРДО нашли "виновных" в гибели мобилизованных в Макеевке, - разведка

В так называемой "ДНР" провели спецсовещание из-за удара ВСУ по месту расположения мобилизованных в оккупированной Макеевке Донецкой области 31 декабря и нашли "виновных" в инциденте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

По данным разведки, их не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск.

"Всем выдвинуто официальное обвинение в "халатном отношении к функциональным обязанностям", - добавили в ГУР.

Как рассказывают в ГУР, они уже арестованы.

"В роли "козлов отпущения" выступили "заместитель начальника РОВД" Макеевки и еще 7 "народных милиционеров", - рассказали разведчики.

Напомним, 31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в ПТУ в Макеевке.

Минобороны России признало, что в Макеевке погибли десятки российских солдат. Впрочем, реальные потери россиян могут быть гораздо больше. В частности, в СМИ называют инцидент в Макеевке как один из самых больших потерь РФ с начала войны.

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