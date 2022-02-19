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З ОРДО вже вивезли на територію Росії понад 6 тисяч осіб

Автор: Олександр Білоус

З території окремих районів Донецької області (ОРДО) на територію Росії автобусами вивезли 6,6 тисяч осіб. Планують задіяти і залізничний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт так званого "МНС" окупаційної адміністрації ОРДО.

"Станом на 06: 30 19 лютого 2022 року кількість евакуйованого населення становила 6603 особи, з них 2436 дітей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти заявили про плани проводити евакуацію залізничним транспортом.

"Сьогодні, крім централізованої евакуації населення на автобусах і особистим автотранспортом, Евакуація буде здійснюватися і залізничним транспортом зі станцій: Ясинувата, Макіївка, Дебальцеве, Горлівка, Іловайськ і Донецьк - 2", - заявили в окупаційній адміністрації.

Нагадаємо, ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили 18 лютого, евакуацію населення окупованого Донбасу до Росії. Однак, як виявилося, відеоролики зі зверненнями були записані за два дні до цього - 16 лютого.

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