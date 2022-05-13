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В ОРДО розчаровані обстановкою на фронті: розвідка оприлюднила телефонну розмову

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Україна, П'ятниця 13 травня 2022 20:13
В ОРДО розчаровані обстановкою на фронті: розвідка оприлюднила телефонну розмову Фото: в ОРДО розчаровані обстановкою на фронті (militarist.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

В перехопленій розмові двоє "ДНРівців" діляться "останніми новинами" з фронту. Жінка розповідає, що російські солдати стріляють з позицій поблизу її житла. Потім їдуть ховатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Жінка висловлює сумнів в тому, що окупанти будь-коли зможуть захопити Мар’їнку, оскільки українські військові побудували міцну оборону: "Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб’є? А вони засіли і сидять".

Розповідає про нещодавню спробу штурму: "Відправили 1500 людей. Приїхало 30 назад. Тобто, всі з ким була знайома там, немає вже нікого".

У відповідь чоловік скаржиться на проблеми з надходженням резервів: "В Рашці всі ховаються. Ніхто не хоче їхати".

Нгадаємо, російські окупанти здивовані рішенням Кремля про проведення параду, присвяченого 9 травня під час війни в Україні.

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