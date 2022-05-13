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В ОРДО разочарованы обстановкой на фронте: разведка обнародовала телефонный разговор

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Украина, Пятница 13 мая 2022 20:13
В ОРДО разочарованы обстановкой на фронте: разведка обнародовала телефонный разговор Фото: в ОРДО разочарованы обстановкой на фронте (militarist.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В перехваченном разговоре двое " ДНРовцев" делятся "последними новостями" с фронта. Женщина рассказывает, что российские солдаты стреляют с позиций вблизи ее жилища. Потом едут прятаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Женщина выражает сомнение в том, что оккупанты когда-либо смогут захватить Марьинку, поскольку украинские военные построили прочную оборону: "Там бетона по 2,5-3 метра. Снаряд пробьет их? А они засели и сидят".

Рассказывает о недавней попытке штурма: "отправили 1500 человек. Приехало 30 назад. То есть, все с кем была знакома там, нет уже никого.

В ответ мужчина жалуется на проблемы с поступлением резервов: "в Рашке все прячутся. Никто не хочет ехать".

Нгадаємо, российские оккупанты удивлены решением Кремля о проведении парада, посвященного 9 мая во время войны в Украине.

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