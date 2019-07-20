В ОРДЛО заявили про готовність до перемир'я на Донбасі

Представники незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) заявили про готовність до безстрокового перемир'я на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ бойовиків.

Як повідомляється, ватажки так званих "народних міліцій" терористичних угрупувань "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" заявили про готовність до виконання умов безстрокового перемир'я на Донбасі з 00:01 неділі, 21 липня.

Ватажки "народних міліцій" зазначили, що донесли всім підрозділам бойовиків норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню і умов його дії.

Крім того, згідно домовленостей, які були досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, сторони повинні публічно заявити про припинення вогню.

Нагадаємо, 17 липня в ході засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі було погоджене нове безстрокове перемир'я. Перемир'я вступає в силу в ніч на 21 липня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Роман Безсмертний заявив, що в документі про перемир'я на Донбасі вперше прописана відповідальність сторін. Так, за словами Безсмертного, сторонам забороняється будь-яке ведення вогню. Також сторони повинні зробити публічну заяву про припинення вогню, чим візьмуть на себе обов'язок дотримуватися умов угоди.