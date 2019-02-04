У ОРДЛО посилили пропускний режим, - розвідка

За даними розвідки, бойовики намагаються перешкодити відтоку чоловіків

В оккупированных районах Донбасса ужесточили пропускной режим, чтобы не допустить оттока мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Минобороны Александра Мотузяника.

Он отметил, что, по данным украинской разведки, в ОРДЛО развернулась кампания для повышения мобилизационного потенциала за счет местного населения. В частности, местных жителей запугивают "физическим уничтожением Донбасса" украинской властью. В то же время данные меры приводят к обратной реакции, которая заключается в массовом выезде с оккупированных территорий.

"В ответ российской стороной ужесточен пропускной режим с целью недопущения оттока мобилизационных ресурсов (лиц мужского пола) с т.н. "ДНР/ЛНР". В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на территории т.н. "ЛНР" умерли трое мужчин", - добавил Мотузяник.

Напомним, ранее миссия ОБСЕ подтвердила смерть мужчины вблизи Станицы Луганской. По данным наблюдателей, 68-летний мужчина умер возле пункта обогрева.

Отметим, ранее также сообщалось, что сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских военных.