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В ОРДЛО планують спільні навчання бойовиків та сил РФ, - ГУР

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 13:19
В ОРДЛО планують спільні навчання бойовиків та сил РФ, - ГУР
Фото: російські військові (mil.ru)

Окупанти розсилають повістки про призов на військові збори

Окупаційна влада оголосила про проведення спільних навчань з залученням незаконних збройних формувань та російських військових на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

За даними Генерального управління розвідки, окупаційні сили планують в рамках навчань розгорнути польові пункти управління військами та вивести на полігони підрозділи з'єднаних частин збройних сил РФ для відпрацювання практичних дій на місцевості.

Зазначається, що окупаційні адміністрації розсилають на адреси підприємств, що знаходяться на окупованих територіях, повістки про призов працівників на військові збори. Контролюють підготовку та проведення навчань представники Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомляли, що у незаконних збройних формуваннях на Донбасі зростає невдоволення особового складу умовами служби. Зокрема, частина бойовиків не бажає продовжувати контракти, також росте кількість випадків дезертирства.

РБК-Україна повідомляло, що в розвідці Норвегії повідомили про початок найбільших з часів "холодної війни" російських війскових навчань з атомними підводними човнами. В навчаннях беруть участь 10 підводних човнів РФ, з них 8 - атомні.

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