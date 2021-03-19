На орбіті Землі вибухнув супутник NASA

На орбіті Землі вибухнув метеорологічний супутник NOAA-17 американського космічного агентства NASA. Що стало причиною цього вибуху, поки що невідомо.

Про це повідомила 18 ескадрилья контролю повітряного простору Військово-повітряних сил США на сторінці у Twitter.