На орбіті Землі вибухнув супутник NASA

На орбіті Землі вибухнув метеорологічний супутник NOAA-17 американського космічного агентства NASA. Що стало причиною цього вибуху, поки що невідомо.
Про це повідомила 18 ескадрилья контролю повітряного простору Військово-повітряних сил США на сторінці у Twitter.
Вибух супутника NOAA-17, який вивели з експлуатації у 2013 році, стався 10 березня цього року. В результаті вибуху утворилися 16 уламків. У США не уточнили, чи загрожують утворені уламки іншим супутниками на земній орбіті.
Американський супутник на момент вибуху перебував на орбіті 800-817 кілометрів. Його запустили на земну орбіту у 2002 році.
Нагадаємо, нещодавно марсохід NASA записав перші звуки свого пересування по Червоній планеті та переслав їх на Землю.
До цього марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети. Зокрема, американський марсохід сфотографував стародавнє озеро на Марсі.
Крім того, нещодавно двоє астронавтів виходили за борт Міжнародної космічної станції. Це треба було зробити для проведення монтажних робіт.