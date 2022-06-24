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У Орбана заявили, що ЄС більше не повинен вводити санкції проти РФ

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Руслан Гаращенко

Радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана закликає Європейський Союз відмовитися від нових санкцій проти Росії. Будапешт пропонує відновити переговори з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку радника Балаша Орбана, поки санкції ЄС створюють більше проблем самому Євросоюзу, ніж Росії.

"Ми б рекомендували зупинити санкційний процес... ми бачимо, що чим більше санкції ми вводимо, тим важче нам. А Росія? Так, їм теж боляче, але вони тримаються, і, більше того, навіть просуваються в Україні... Так, у нас є певні досягнення, але якщо так піде і далі, якщо логічно подумати - це закінчиться погано для нас", - заявив він.

Радника також вважає, що Європейському Союзу необхідно змінити підхід і почати вести переговори з Росією.

"Тому потрібно подумати про щось інше - мирні переговори, припинення вогню, дипломатію. Це рішення, яке ми пропонуємо", - вважає Балаш Орбан.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зателефонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану. Під час телефонної розмови лідери домовились про посилення співпраці в енергетичній сфері між країнами.

Крім того, Зеленський запросив Орбана відвідати Україну.

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УгорщинаСанкції проти Росії