У Орбана заявили о "желании мира", реагируя на операцию ВСУ в Курской области
В Венгрии захотели прекращения огня и мира между Украиной и Россией после того, как украинские воины начали операцию в Курской области.
Об этом заявил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
Чиновника попросили прокомментировать наступление украинцев в Курской области.
Гуйяш ответил, что венгерское правительство якобы "продолжает выступать за мир".
"Украина не только защищает, но и нападает. Мы хотим прекращения огня и мира", - цинично добавил он.
Что предшествовало
Напомним, украинские чиновники, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно подчеркивали, что цель украинской операции в Курской области - создание буферной зоны.
При этом украинские защитники при наступлении не стирают с лица земли российские населенные пункты, как это делают оккупанты в восточных и южных областях Украины. Об этом свидетельствуют видео, которые публикуют в сети.
Также одной из целей Украины в Курской области является пополнение обменного фонда. С этой задачей бойцы ВСУ справляются довольно хорошо. По информации западных СМИ, в плен уже было взято несколько тысяч российских солдат.
К слову, Венгрия продолжает налаживать отношения с Россией, даже несмотря на войну в Украине. В частности, недавно премьер Венгрии Виктор Орбан ездил к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы обсуждать войну. Это произошло в рамках его так называемого "миротворческого турне".
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