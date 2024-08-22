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У Орбана заявили о "желании мира", реагируя на операцию ВСУ в Курской области

Будапешт, Четверг 22 августа 2024 18:02
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У Орбана заявили о "желании мира", реагируя на операцию ВСУ в Курской области Фото: Гергей Гуйяш, руководитель аппарата премьера Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Венгрии захотели прекращения огня и мира между Украиной и Россией после того, как украинские воины начали операцию в Курской области.

Об этом заявил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Чиновника попросили прокомментировать наступление украинцев в Курской области.

Гуйяш ответил, что венгерское правительство якобы "продолжает выступать за мир".

"Украина не только защищает, но и нападает. Мы хотим прекращения огня и мира", - цинично добавил он.

Что предшествовало

Напомним, украинские чиновники, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно подчеркивали, что цель украинской операции в Курской области - создание буферной зоны.

При этом украинские защитники при наступлении не стирают с лица земли российские населенные пункты, как это делают оккупанты в восточных и южных областях Украины. Об этом свидетельствуют видео, которые публикуют в сети.

Также одной из целей Украины в Курской области является пополнение обменного фонда. С этой задачей бойцы ВСУ справляются довольно хорошо. По информации западных СМИ, в плен уже было взято несколько тысяч российских солдат.

К слову, Венгрия продолжает налаживать отношения с Россией, даже несмотря на войну в Украине. В частности, недавно премьер Венгрии Виктор Орбан ездил к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы обсуждать войну. Это произошло в рамках его так называемого "миротворческого турне".

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