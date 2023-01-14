По словам пресс-секретаря правительства, санкции против России не остановили войну, а якобы повлекли за собой "чрезвычайные трудности для Европы"

"Результаты консультаций: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб. Послание четкое: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена", - заявила Сенткирали и отметила важность "мирных переговоров" между Украиной и Россией.

Также пресс-секретарь добавила, что граждане страны якобы выступили против санкций, которые влекут за собой рост цен на пищевые продукты, туристические ограничения и любые новые ограничения.

"Результаты консультаций являются ориентиром для венгерских общественных деятелей, и мы позаботимся о том, чтобы это тоже услышали в Брюсселе", - сказала Сенткирали.

Спикер правительства добавила, что в опросе участвовало якобы 1,4 млн человек.