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У Орбана пригрозили создавать препятствия при переговорах о вступлении Украины в ЕС

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Венгрия пригрозила Украине препятствиями при дальнейших переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

"В последние несколько часов в Брюсселе Европейский совет обсуждал вопрос о вступлении Украины. Позиция Венгрии остается твердой и неизменной: мы не считаем Украину готовой к переговорам с ЕС. Соответственно, мы выступаем против начала переговоров", - заявил советник премьер-министра Венгрии.

По его словам, после длительных переговоров Венгрия решила выйти из зала заседаний и воздержаться от голосования – не для того, чтобы помешать результату, а для того, чтобы избежать сотрудничества в принятии решения, которое в Будапеште якобы считают ошибочным.

"Соглашение Европейского совета представляет собой принципиальное решение. Впоследствии государства-члены также должны единогласно согласовать конкретные рамки переговоров. Кроме того, в ближайшие годы потребуется как минимум 70 единогласных решений для одобрения вступления Украины в ЕС", - добавил Орбан.

Что предшествовало

Сегодня, 14 декабря, на саммите ЕС в Брюсселе Европейский совет поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок, а также предоставил Грузии статус кандидата в Евросоюз.

При этом во время принятия данного решения премьер Венгрии Виктор Орбан покинул зал в знак своего несогласия. Позже он опубликовал заявление, в котором повторил позицию о том, что Украина якобы не готова начать переговоры в присоединеннию к блоку. Также он заявил, что Венгрия "не хочет участвовать в этом плохом решении".

Позиция Венгрии о вступлении Украины в ЕС

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала начать такие переговоры в своем докладе, но такое решение активно критикует Будапешт.

По словам Орбана, его страна не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Добавим, что перед саммитом Стефанишина рассказала о продолжении двусторонних дискуссий между Венгрией и Украиной относительно членства последней в ЕС.

Более подробно о том, что происходит на саммите ЕС, можете узнать в материале РБК-Украина.

 

 

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ВенгрияЕвросоюзВиктор Орбан