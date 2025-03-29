"Вскоре венгры получат свои пакеты документов для голосования относительно членства Украины в ЕС. В этом документе приведен краткий обзор 7 ключевых рисков вступления - вопросов, которые непосредственно влияют на будущее Венгрии и которые необходимо тщательно взвесить перед принятием решения", - сообщил Ковач.

Первым стоит "финансовый риск". По данным из опроса, Венгрия якобы станет нетто-донором, а средства ЕС будут поступать в Украину. Более того, речь идет о том, что Брюссель будет стремиться к совместным заимствованиям, что приведет к долговой нагрузке на Венгрию.

Во втором "риске" отмечается, якобы вступление Украины в ЕС может привести к тому, что венгерские фермеры потеряют субсидии, поскольку средства ЕС будут перенаправлены на поддержку украинского сельского хозяйства.

Также поднимается вопрос о возможной угрозе для качества пищевых продуктов, поскольку в Украине используются генетически модифицированные культуры и запрещенные химикаты, что якобы ставит под сомнение безопасность продуктов на европейском рынке.

Также подчеркивается, что Украина до войны якобы была очагом организованной преступности, что, по мнению венгерского правительства, создает риск попадания оружия в чужие руки после вступления страны в ЕС.

Кроме того, поднят вопрос об угрозе для рынка труда, указывая, что дешевая рабочая сила из Украины может снизить заработные платы, а также повлиять на рабочие места и пенсии.

В опросе также отмечается, якобы в Украине отсутствует обязательная вакцинация, что может создавать угрозу для здоровья населения Европы в условиях открытых границ.

Кроме того, подчеркивается, что быстрое вступление Украины в ЕС якобы поставит под угрозу выплаты так называемой 13-месячной пенсии, что уже является предметом обсуждения в Венгрии.