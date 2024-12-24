Орбан сделал очередное заявление о войне в Украине

Он очертил два возможных сценария: "мирные переговоры" между сторонами конфликта или "уничтожение" одной из враждующих сторон.

"Война закончится в 2025 году. Или она завершится мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена", - заявил венгерский премьер.

По словам Орбана, этот год станет "поворотным" не только для Украины, но и для мира в целом, который сможет восстановить мир и вернуться к экономическому росту.

Также он добавил, что Венгрия готова к экономическому взлету после окончания войны.

"Мы готовы, и мы взлетим в 2025 году. Вместо политики войны вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи", - отметил он.

Венгерский премьер не обошел критики относительно расходов союзников Украины на военную помощь.

Он подчеркнул, что Америка и Европа потратили около 300 миллиардов евро на войну, которые, по его мнению, могли бы стать "основой" для улучшения уровня жизни, остановки миграции и создания новой европейской оборонной системы.

Также Орбан обратил внимание на ужасные последствия войны: разрушение инфраструктуры Украины, демографические потери и эмиграцию миллионов украинцев. Однако никак не прокомментировал действия России и российские военные преступления.

По его мнению, восстановление экономической способности Украины в ближайшие годы остается якобы "маловероятным".

Заявления Орбана

Это не первое заявление Орбана относительно войны РФ против Украины за последнее время.

Ранее он заявил, что якобы предлагал "перемирие" на Рождество Украине и России, однако Киев, по его словам, "отказался".

О том, что этого не было Украина заявила несколько раз, в том числе президент Владимир Зеленский.

Даже сам российский диктатор Владимир Путин сообщил, что не хочет прекращения огня с Украиной.