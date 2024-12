Орбан сделал очередное циничное заявление о "перемирии" после критики Зеленского

Он ответил на цитату Зеленского относительно того, что в Европе нет армии, которая бы имела релевантный опыт Украины.

"Кто еще в Европе имеет такой опыт, как Украина? Ни у кого. Есть ли у Орбана такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Шуткой, улыбкой? Он может ее сохранить", - заявил украинский лидер.

Orbán has no leverage over Putin – Zelenskyy



"Who else in Europe has such experience as Ukraine? No one. Does Orbán have such an army? No. How would he put pressure on Putin? With a joke, a smile? He can keep it,"https://t.co/nlmD1deX2e