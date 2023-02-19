Орбан снова оскандалился заявлением о войне в Украине и заявил, что будет торговать с РФ

В субботу премьер Венгрии выступил с ежегодным обращением о внутренней и внешней политике, однако половина выступления была посвящена войне в Украине.

Он заявил, что 2023 год будет "самым опасным со времен падения коммунизма", поэтому Венгрия должна "держаться подальше от российско-украинской войны". При этом Орбан уверен, что в Украине идет война "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран, ведущих войну, ограниченную во времени и пока пространстве".

В то же время он раскритиковал Европу за поддержку Украины и санкции против России, а также заявил, что в НАТО якобы скоро будут обсуждать возможность введения в Украину "так называемых миротворческих войск".

"Европа идет к войне, балансирует на тонкой границе и фактически уже находится в состоянии косвенной войны с Россией", - сказал венгерский премьер.

Орбан заявил, что война в Украине началась из-за того, что Запад ее допустил. В качестве примера он привел российско-грузинскую войну 2008 года, которая была, по его словам, "локализована".

Кроме того, Орбан подчеркнул, что гуманитарная помощь Украине не означает разрыва связей Венгрии с Россией.

"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и мы советуем всему западному миру делать то же самое", - добавил политик.