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Орбан призвал ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией, - Bild

Вторник 16 июля 2024 11:16
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Орбан призвал ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией, - Bild Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю после того, как совершил свое "миротворческое" турне. Среди прочего, он предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В письме Орбан привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом и добавил "некоторые предложения для вашего рассмотрения".

"В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет", - заявил он.

В своем письме Орбан призывает ЕС к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на страны Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции по войне в Украине".

Затем он пишет о своих переговорах в США, которые состоялись до покушения на Дональда Трампа. При этом Орбан критикует действующего президента США Джо Байдена.

"Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке. Очевидно, что он не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому от него нельзя ожидать новой политики", - заявил Орбан.

Председательство Венгрии в ЕС и "мирная миссия" Орбана

1 июля Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, известным своими пророссийскими взглядами, вступила в полугодовое председательство в Совете Европейского Союза. Не прошло и нескольких дней, как Орбан отправился в ряд стран с так называемой "миротворческой миссией".

2 июля он посетил Киев, где призвал президента Владимира Зеленского прекратить сопротивление российской агрессии, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

5 июля Орбан прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом Путиным, а затем отправился со своей "мирной" миссией в Китай.

Поездки Орбана вызвали резкую критику со стороны руководства ЕС, так как не были согласованы с Брюсселем. К тому же, он не имел полномочий выступать от имени всего блока.

В ответ на действия Орбана шесть стран ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания Совета ЕС во время венгерского председательства. Кроме того, министры иностранных дел стран ЕС планируют проигнорировать саммит в Будапеште, запланированный на август.

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