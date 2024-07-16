Орбан призвал ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией, - Bild

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю после того, как совершил свое "миротворческое" турне. Среди прочего, он предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В письме Орбан привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом и добавил "некоторые предложения для вашего рассмотрения".

"В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет", - заявил он.

В своем письме Орбан призывает ЕС к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на страны Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции по войне в Украине".

Затем он пишет о своих переговорах в США, которые состоялись до покушения на Дональда Трампа. При этом Орбан критикует действующего президента США Джо Байдена.

"Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке. Очевидно, что он не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому от него нельзя ожидать новой политики", - заявил Орбан.