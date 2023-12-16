Орбан не повлияет на евроинтеграцию Украины, но создаст инфоповоды, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента прокомментировал слова венгерского премьера о "75 возможностях заблокировать вступление Украины в ЕС", и заявил, что Орану не удастся повлиять на евроинтеграцию Украины.

"Странно, что он не понимает наше право защищать свои земли. Если бы у Венгрии была такая ситуация, было бы непонятно, если бы кто-то из ЕС сказал, что не будет помогать", - заявил Подоляк.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что Венгрия намерена блокировать все переговоры, связанные с вступлением Украины в ЕС. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС. По словам украинского лидера, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто впервые после полномасштабного вторжения. После встречи украинский министр заявил, что наша страна получила неофициальный и непубличный положительный сигнал от Будапешта о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Более подробно о том, что ожидает Украины после решения Евросовета, можете узнать в материале РБК-Украина.

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