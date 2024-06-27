Орбан выступил против переизбрания фон дер Ляен в Еврокомиссию

В частности, Орбан заявил, что Венгрия "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляен. Он также обвинил ее в том, что инструменты защиты верховенства права использовали против Венгрии.

Кроме того, Орбан заявил, что коалиция, сформированная крупнейшими политическими объединениями - "Европейской народной партией", социал-демократами и либералами - для назначения руководства Евросоюза, является "коалицией лжи и обмана". Он подчеркнул, что договоренности основываются на партийной линии, а не на программах или будущих планах.

"Это вопиющий захват власти, и мы не видим смысла поддерживать такое злоупотребление властью", - заявил Орбан.

Следует отметить, что процедура назначения на ключевые должности в Евросоюзе достаточно сложная. В частности, необходимо получить одобрение как от Европарламента, так и лидеров государств-членов ЕС. При этом в последнем случае можно обойтись без консенсуса: нужно квалифицированное большинство, то есть поддержка 15 из 27 лидеров ЕС, представляющих 65% населения Евросоюза.

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