Орбан использовал COVID-данные венгров для продвижения предвыборной кампании, - СМИ

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана использовала данные венгров, которые записывались на вакцинацию против COVID-19 для продвижения предвыборной кампании в апреле 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" использовала данные граждан, записывавшихся на вакцинацию от COVID-19, для распространения своих предвыборных месседжей перед выборами в Венгрии в апреле 2022 года.

Отмечается, что люди, которые предоставляли персональные данные на правительственных сайтах при регистрации на вакцинацию, получали сообщения, которые имели целью повлиять на их выбор в пользу правящей партии накануне выборов.

Также партия Орбана использовала еще и данные по заявкам на получение налоговых льгот и регистрации членства в ассоциациях для распространения собственных предвыборных месседжей.

"Использование персональных данных людей, собранных для того, чтобы они могли получить доступ к государственным услугам, для бомбардировки их сообщениями политической кампании является предательством доверия и злоупотреблением властью", - заявила старшая исследовательница по технологиям HRW Дебора Браун.