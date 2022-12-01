Орбан використовував COVID-дані угорців для просування передвиборчої кампанії, - ЗМІ

Правляча партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана використовувала дані угорців, які записувались на вакцинацію проти COVID-19 для просування передвиборчої компанії у квітні 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

Правляча партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" використовувала дані громадян, які записувалися на вакцинацію від COVID-19, для поширення своїх передвиборчих меседжів перед виборами в Угорщині у квітні 2022 року.

Зазначається, що люди, які надавали персональні дані на урядових сайтах під час реєстрації на вакцинацію, отримували повідомлення, які мали на меті вплинути на їх вибір на користь правлячої партії напередодні виборів.

Також партія Орбана використовувала ще й дані із заявок на отримання податкових пільг та реєстрації членства в асоціаціях для поширення власних передвиборчих меседжів.

"Використання персональних даних людей, зібраних для того, щоб вони могли отримати доступ до державних послуг, для бомбардування їх повідомленнями політичної кампанії є зрадою довіри і зловживанням владою", - заявила старша дослідниця з питань технологій HRW Дебора Браун.