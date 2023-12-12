RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Орбан ответил венгерским меньшинствам о вступлении Украины в ЕС

Архивное фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на просьбу президента Венгерского демократического союза Украины Ласло Зубанича поддержать на саммите ЕС начало переговоров о членстве Украины в блоке.

Об этом заявил руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на KarpatHir.

"Прежде всего, я хотел бы заверить вас, что венгерское правительство сделает все, что бы защитить права венгерской общины в Украине", - говорится в ответе Орбана.

По его мнению, начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз пока якобы несвоевременное.

"Еврокомиссия не смогла должным образом подготовить их к декабрьскому заседанию Европейского совета", - сказал Орбан.

Что же Орбан предложил закарпатским венграм

Премьер Венгрии заявил, что будет использовать предложение о том, что вместо "юридически сложного членства Европейский союз будет стремиться установить стратегическое партнерство с Украиной".

"Могу заверить вас, что и в будущем мы продолжим работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной и развивающейся стране", - завершил свое письмо Виктор Орбан.

Позиции Венгрии по переговорам по вступлению Украины в ЕС

Напомним, в начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер угрожает заблокировать решение о начале переговоров по евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря.

Вчера представители венгерского и словацкого национальных сообществ Закарпатской области призвали главу Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо поддержать на саммите ЕС начало переговоров о членстве Украины в блоке.

Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияЗакарпатская областьЕвросоюзВиктор Орбан