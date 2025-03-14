Орбан давит. Почему Россия может внезапно выйти из-под санкций ЕС

Россия может освободиться от санкций ЕС уже утром 16 марта, если Венгрия заблокирует их продление. Почему на этот раз к чисто прагматическим требованиям Будапешта добавились и политические, и какие могут быть последствия непродления действия санкций, – в материале журналистов РБК-Украина Юрия Дощатова и Романа Кота.

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Пока украинские дипломаты в Джидде налаживали отношения с США, возникла угроза еще одного кризиса – на этот раз в Брюсселе. Часть санкций против России может быть снята уже в ближайшее время. В очередной раз блокирует продление санкций Венгрия. Источники РБК-Украина сообщают, что прогресс в переговорах есть. Его даже могут закрепить в ближайшее время. Однако на этот раз, похоже, все зашло немного дальше, чем обычный торг Виктора Орбана.

Что именно под угрозой

Если действие санкций не будет продлено, то с 16 марта фактически утратит силу регламент Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 г. об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине. Именно этот документ дополнялся потом всеми остальными санкционными пакетами, которых на сегодня уже 16.

Эти пакеты содержат: заморозку активов и запрет операций с Центральным банком РФ, отключение крупных банков от SWIFT, запрет предоставления финансовых услуг, включая инвестиции и туризм, запрет экспорта товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции (чипы, электроника, дроны).

Также это ограничение импорта российских товаров (сталь, уголь, нефть, газ, золото, алмазы, алюминий), ограничения на транспортировку и переработку нефти (ценовой потолок), закрытие воздушного пространства ЕС для России, санкции против "теневого флота", запрет вещания российских государственных СМИ в ЕС (RT, Sputnik и другие).

И главное, персональные санкции: запрет на въезд и замораживание активов российских чиновников, олигархов и пропагандистов, санкции в отношении военных, ответственных за агрессию. Речь идет о более 2400 человек, компаний и других организаций.

Инфографика – РБК-Украина

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк убежден, что в случае непродления санкций будут отменены все 16 санкционных пакетов. "Все санкционные пакеты против РФ приняты в рамках одного режима (один регламент ЕС - ред.), что предусматривает необходимость продления. Нет продления – потеря силы всех санкций", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Но что и как именно может быть отменено, станет понятно лишь после рассмотрения вопроса Советом ЕС. "Если подходить теоретически – то отменить могут любые пакеты санкций, введенные против России. Это суверенное решение того субъекта (отдельной страны или группы государств, как ЕС), которые их вводили – вводить, дополнять, пересматривать, отменять частично или полностью примененные ограничения", – отметил в комментарии РБК-Украина глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Риск разморозки средств

Все упомянутые ограничения, безусловно, станут положительными для Кремля, но в среднесрочной перспективе. Однако есть категория санкций, снятие которых будет ощутимо сразу.

Что касается конкретных направлений санкций, то Россия неоднократно давала понять, что ее будет интересовать прежде всего отмена энергетических санкций, санкций против технологического сектора, визовые, персональные санкции, разблокирование части замороженных активов (не суверенных - ред), отметил Гетманцев.

Среди таких санкций – блокирование активов подсанкционных физических лиц: дома, яхты, счета, другая собственность российских олигархов, пропагандистов и других лиц, против которых введены ограничения. "Эти решения постоянно оспариваются в различных иностранных судах с разной успешностью – кто-то такие суды выигрывает, кто-то проигрывает. Там есть и относительно небольшие, и большие суммы, но это не основная масса активов", – отметил Гетманцев.

Однако речь не идет о тех 300 миллиардах долларов активов Центробанка РФ, которые уже сейчас косвенно используются для поддержки Украины в механизме ERA от Большой семерки. Это – по сути, заем на общую сумму 50 млрд долларов, выданный под непредсказуемые доходы от обездвиженных российских активов. Относительно продления заморозки этих средств – решение будут принимать в июле.

Активы, которые теперь могут быть разморожены – частные, поэтому Украина напрямую ничего не потеряет от их разблокирования. "Они учитываются отдельно от 300 миллиардов долларов. Там совсем другая процедура и над этим никто серьезно не работает", – отметила в комментарии РБК-Украина глава Международного центра украинской победы Елена Галушка.

Политическая позиция Венгрии

В отличие от США, где санкции априори бессрочные, в Евросоюзе их необходимо продлевать каждые полгода. Для этого требуется согласие всех стран-членов Евросоюза. И практически каждый раз кто-то из стран использовал это, чтобы выторговать себе определенные преференции. Обычно злоупотребляла этим Венгрия, а в последнее время – и Словакия.

Так произошло и на этот раз. Венгрия требовала исключить из санкционного списка восемь человек.

По данным российского оппозиционного издания "Система", это близкий к Путину олигарх Алишер Усманов, его сестра Гульбахор Исмаилова, еще один олигарх Михаил Фридман, председатель правления холдинговой компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин, акционер компании "Акрон" Вячеслав Моше Кантор, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и руководитель группы Allians Муса Бажаев.

По данным Financial Times, посол Венгрии в ЕС "требовал, чтобы Фридман, который заработал свое состояние в России перед тем, как десять лет назад переехал в Лондон, был изъят из списка". В обмен на это, Венгрия позволит продлить все остальные санкции.

Кроме того, в требовании исключить олигарха из санкционного списка Венгрию неожиданно поддержал Люксембург. В прошлом году Фридман подал иск против этой страны, ведь в ней находится его доля в лондонской инвестиционной компании LetterOne. Теперь олигарх требует возмещения убытков в размере 15,8 миллиарда долларов, которые связаны с санкциями. Снятие санкций позволит Люксембургу не возмещать убытки. Тем не менее, если с Венгрией удастся достичь компромисса, то есть вероятность, что и Люксембург пойдет на уступки.

Вместе с тем, существуют обоснованные опасения, что на этот раз Венгрия заблокирует снятие санкции и из других соображений, оглядываясь на позицию Трампа и Путина в контексте переговоров по Украине. "Мы видели позицию Орбана, что ЕС не должен препятствовать мирным инициативам президента Трампа. То есть если позиция Трампа будет в том, чтобы снять санкции, Орбан точно заблокирует их продолжение", – отметила Галушка.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 4 марта совершил визит в США, где имел разговор с государственным секретарем Марко Рубио "о нашей приверженности к прекращению войны в Украине и возможности более тесного сотрудничества".

Петер Сийярто и Марко Рубио (фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

Пока что позиция самих Штатов в отношении России неопределенная. Путин пока дал достаточно размытый ответ на договоренности Украины и США в Джидде, поэтому и Трамп пока ждет более конкретных шагов Москвы. И, очевидно, тогда будет решать, продолжать ли давить на Кремль санкциями или их ослабить. Соответственно, и позиция Венгрии остается двусмысленной.

Но несмотря на это, перечень требований Венгрии постепенно уменьшается. Еще две недели назад, 25 февраля, Венгрия в дополнение к исключению восьми человек из списков хотела получить новые гарантии относительно переговоров о транзите газа через Украину. По словам Сийярто, Еврокомиссия тогда не выполнила свое обязательство по включению Венгрии в переговоры о возобновлении транзита. Позже Брюссель согласился на дополнительные консультации по этой теме и Будапешт смягчил свои требования, оставив одно об отмене персональных санкций. По данным FT, теперь Венгрия требует исключения из санкционного списка только Фридмана.

Продление санкций на уровне постоянных представителей стран-членов при ЕС потенциально может состояться сегодня, 14 марта.

Если не удастся прийти к согласию, этот вопрос вынесут на встречу министров иностранных дел, которая планируется на понедельник 17 марта – уже после прекращения действия санкций.

Оптимальным вариантом, отметил изданию Власюк, все-таки является достижение компромисса. Также существует возможность временного лишения Венгрии права голоса и, следовательно, продолжение санкций. Однако риски остаются.

Последствия разморозки активов

Если санкции не будут продлены, то у россиян появится возможность воспользоваться такой возможностью и вывести часть активов из ЕС. Какая это будет сумма, сказать сложно. Но если речь идет о средствах на счетах, то по мнению Гетманцева, вывести их можно будет достаточно быстро. Все будет зависеть от оперативности работы системы электронных платежей и переводов.

Относительно ценных бумаг – вопрос в том, сколько времени надо будет на их депозитарное переоформление. А вот с вывозом золота может быть задержка.

"Надо будет найти самолет, которому будет разрешено сесть в аэропорту возле места хранения золота и оформить для него необходимые полетные документы (помним, что против российских авиакомпаний действуют ограничения по использованию европейского воздушного пространства). Однако я не считаю это какой-то очень сложной задачей", – отметил Гетманцев.

Но даже если продлить действие санкций в рамках ЕС не получится, то можно будет попробовать решить вопрос на уровне отдельных стран-членов. "Отдельные страны теоретически могут продублировать на национальном уровне некоторые или все ограничения. Но таких желающих – не более половины всех членов ЕС", – отметил в комментарии РБК-Украина Власюк.

Такого же мнения придерживается и Гетманцев. "В случае отмены санкций на уровне ЕС речь не будет идти об их "сохранении", поскольку невозможно сохранить то, что прекратило действие, а о принятии решения о введении санкций, в таком же объеме, большем или меньшем, на национальном уровне. Такое вполне возможно – ведь это суверенное право той или иной страны вводить любые ограничения", – отметил нардеп.

Кроме всего прочего, снятие европейских санкций с России, если оно произойдет, будет иметь важные политические последствия. Это покажет неспособность Европы действовать единым фронтом – именно в то время, когда роль ЕС важна как никогда.

При написании материала использовались публикации Euroactiv, Financial Times, Bloomberg, Reuters, комментарии Владислава Власюка, Даниила Гетманцева, Елены Галушки.