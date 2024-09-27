Политический директор Орбана Балаж Орбан, не являющийся родственником премьера, заявил на этой неделе, что президент Украины Владимир Зеленский поступил безответственно, решив противостоять вторжению России в феврале 2022 года, что спровоцировало войну, которая привела к многочисленным жертвам.

"Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский 2,5 года назад, поскольку это безответственно, поскольку мы видим, что он ввел свою страну в оборонительную войну, было потеряно много жизней и утрачены территории", - сказал помощник.

Антисоветское восстание в Венгрии в 1956 году было жестоко подавлено Красной Армией. Годовщина восстания, 23 октября, является для венгров главным национальным праздником.

Выступая по национальному радио, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что важно говорить "очень осторожно и четко" по столь деликатным вопросам.

"Сейчас мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее", - сказал Орбан, сделавший национальный суверенитет краеугольным камнем своего правления.

Он добавил, что, как и прежде, Венгрия "всегда будет защищать себя".

Оправдания Балажа Орбан

В видео, размещенном на его странице в Facebook, помощник заявил, что его слова были "намеренно неверно истолкованы", добавив, что "герои 1956 года являются национальными героями, и их память священна".

Однако его комментарии вызвали огромный резонанс в оппозиции и СМИ: ведущий оппозиционер Венгрии Петер Мадьяр написал в своем сообщении на Facebook, что помощнику "нет места в общественной жизни после его скандальных и предательских комментариев".

Напомним, Орбан сохраняет прочные вязи с Путиным даже после вторжения Москвы в Украину. Венгрия при Орбане также отказалась поставлять оружие в Украину и блокирует помощь ЕС Киеву.