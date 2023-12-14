Орбан не против вступления Украины в ЕС, но хочет вернуться к вопросу через полгода

Вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС необходимо отложить до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На прямой вопрос, против ли он вступления Украины в ЕС, Орбан ответил "Нет", добавив, что это вопрос "процедуры".

В то же время, как сообщает агентство Reuters, Орбан заявил, что Украина не выполнила все семь условий, которые ЕС поставил перед началом переговоров о вступлении.

"Сейчас нет причин вести переговоры о членстве Украины", - заявил Орбан по прибытии на саммит в Брюсселе. "Предварительные условия не были выполнены. Нам придется вернуться к этому позже", - сказал он, имея в виду выборы в Европарламент в июне следующего года.

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила накануне, что реформы, проведенные в Украине на прошлой неделе, означают, что Киев теперь выполнил шесть из этих семи условий, при этом единственным невыполненным требованием является новый закон о лоббировании с целью ограничения влияния олигархов в стране.

Чиновники и дипломаты ЕС подозревают, что Орбан использует вопрос поддержки Украины в качестве разменной монеты, надеясь получить средства, замороженные блоком из-за отсутствия демократии и масштабной коррупции в Будапеште. Орбан заявил сегодня, что никакой связи нет.

Саммит ЕС

Саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря, должен одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также начало переговоров о вступлении.

Венгрия готова пойти на компромиссы по финансовым вопросам, но блокирует переговоры о вступлении Украины.

Во время встречи в Аргентине президент Владимир Зеленский попросил Виктора Орбана назвать хотя бы одну причину блокировать вступление Украины в ЕС