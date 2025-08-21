ua en ru
Орбан прокомментировал российский удар по Мукачево, но "забыл" о виновниках атаки

Венгрия, Четверг 21 августа 2025 20:49
Орбан прокомментировал российский удар по Мукачево, но "забыл" о виновниках атаки Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал российскую ракетную атаку на Мукачево 21 августа. Однако Орбан "забыл" осудить тот факт, что атака была именно российская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана в Facebook.

Орбан вместо того, чтобы осудить Россию за удар по Мукачево, почему-то начал делать заявления о так называемом "мирном процессе" в Украине.

"Усилия, направленные на установление мира, и переговорный процесс, начатый президентом Трампом, должны продолжаться", - заявил он.

Также Орбан заявил, что правительство Венгрии рассмотрело на заседании "последствия ракетного обстрела Мукачево". По его словам, венгерское правительство якобы поручило министерству внутренних дел страны подготовить больницы в Дебрецене и Ниредьгазе - ближайших к Украине венгерских городах, но они не понадобились.

По словам Орбана, министр иностранных дел Петер Сийярто якобы провел консультации с представителями венгерской общины на Закарпатье и предложил им помощь. Однако Орбан не сказал, было ли это сделано по согласованию с Украиной, или Будапешт осмелился действовать через голову Киева.

Обстрел Мукачево

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска нанесли удар по Мукачево Закарпатской области. Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.

В ЦПД отметили, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.

По состоянию на вечер 21 августа количество пострадавших в результате российского удара по заводу американской компании Flex в Мукачево возросло до 23 человек.

