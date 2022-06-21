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Орбан закликав усунути бюрократичні перешкоди для вступу України до ЄС

Фото: угорський прем'єр Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Олександр Мороз

Для якнайшвидшого вступу України до Європейського союзу мають бути усунені бюрократичні перешкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на portfolio.hu.

Як заявив заступник держсекретаря в канцелярії угорського прем'єр-міністра Берталан Хаваші, Віктор Орбан у сьогоднішній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у підтримці надання статусу кандидата в ЄС.

Крім того, Орбан підкреслив, що бюрократичні перешкоди повинні бути усунені якомога швидше до фактичного вступу України до ЄС. Він також зазначив, що саме таку позицію озвучить на саміті в Брюсселі цього тижня.

Також угорський прем'єр додав, що його країна прийняла майже 800 тисяч українських біженців і готова до подальшої співпраці у сфері енергетики, перевезення зерна залізницею та прийому ще більшої кількості студентів з України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі країни Євросоюзу підтримують надання статусу кандидата для України вже цього тижня.

Очікується, що рішення буде озвучено в перший день саміту лідера ЄС 23 червня.

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УкраїнаУгорщинаВиктор ОрбанВступ в ЄС