Орбан пожаловался на новый проект бюджета ЕС, который включает 100 млрд евро для Украины

Проект бюджета ЕС

16 июля ЕК обнародовала проект бюджета ЕС, который охватывает период с 2028 по 2034 год. Общая сумма составляет 1,98 триллиона евро, что превышает текущий семилетний бюджет в 1,2 триллиона евро.

Бюджет предусматривает создание фонда конкурентоспособности, процветания и безопасности объемом 590 млрд евро, среди которых 451 млрд предназначен для поддержки европейского бизнеса.

Кроме того, отдельной строкой указано финансирование Украины на сумму 100 млрд евро. Средства пойдут на восстановление, устойчивость и европейскую интеграцию страны.

Тем временем Германия отклонила проект через несколько часов после презентации плана главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

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