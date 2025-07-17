Германия отклонила проект бюджета ЕС на 2 триллиона евро

Германия отклонила предложенный Европейской комиссией проект бюджета Евросоюза на сумму 2 триллиона евро. Заявление поступило всего через несколько часов после презентации плана главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Всеобъемлющее увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают усилия к оздоровлению своих национальных финансов", - заявил официальный представитель правительства Германии.

Берлин прямо указал, что не сможет поддержать предложение Еврокомиссии.

Это заявление крупнейшего государства-члена ЕС подчеркивает сложность предстоящих переговоров. Исполнительному органу ЕС предстоит убедить всех участников союза поддержать новый семилетний план.

Новый бюджетный план: масштаб и приоритеты

Еврокомиссия обнародовала проект бюджета 16 июля после напряженных переговоров, длившихся до глубокой ночи и возобновившихся утром. Новый план охватывает период с 2028 по 2034 год.

Общая сумма составляет 1,98 триллиона евро, что значительно превышает текущий семилетний бюджет в 1,2 триллиона евро. Это отражает рост амбиций ЕС в условиях внешнеэкономических вызовов.

В рамках бюджета планируется создать фонд конкурентоспособности, процветания и безопасности объемом 590 млрд евро. Из них 451 млрд предназначен для поддержки европейского бизнеса.

Сокращение расходов на сельское хозяйство

Для перенаправления ресурсов в новые приоритетные направления ЕС намерен сократить финансирование сельского хозяйства. На прямые выплаты фермерам выделят 300 млрд евро вместо нынешних 387 млрд.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что структура распределения средств изменится. Несмотря на сокращение, сельское хозяйство останется значимой статьей расходов бюджета.

Это решение уже вызывает обеспокоенность среди стран с развитым аграрным сектором. Ожидается, что споры по этой теме станут ключевыми в дальнейших переговорах.

Поддержка Украины и путь к членству в ЕС

Отдельной строкой в проекте бюджета указано финансирование Украины на сумму 100 млрд евро. Эти средства пойдут на восстановление, устойчивость и европейскую интеграцию страны.

Комиссия ранее обсуждала возможность такой поддержки, и теперь она включена в план на семь лет. Это предложение может стать предметом отдельной дискуссии среди стран ЕС.

Финансовая помощь Украине рассматривается как стратегический шаг для всего Союза. Она также вписывается в более широкую политику по укреплению обороноспособности Европы.

Сложности утверждения и конкуренция с Китаем и США

Презентация бюджета стала отправной точкой сложного процесса одобрения. Необходима поддержка Европейского парламента и всех стран-членов, которые должны единогласно утвердить документ до конца 2027 года.

Дискуссии по бюджету ЕС всегда были напряженными. Новый проект еще более чувствителен, учитывая рост военных угроз и усиление конкуренции со стороны Китая и США.

Доклад бывшего главы ЕЦБ Марио Драги указывает на дефицит инвестиций в ЕС на уровне 800 млрд евро в год. Бюджет должен стать инструментом закрытия этого разрыва.

Финансовая дисциплина и роль стран-доноров

Действующий долгосрочный бюджет ЕС финансирует около 50 различных программ - от науки до энергетики. Основным источником средств остаются взносы государств-членов.

Богатые страны, такие как Германия, традиционно вносят больше всех. Это вызывает напряженность при обсуждении масштабных реформ.

Глава Европарламента Роберта Мецола пообещала обеспечить жесткий контроль за использованием средств. "Финансовая дисциплина - это не выбор, а обязанность", - подчеркнула она.